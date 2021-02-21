Производители цветов не исключили дополнительного роста цен на цветы перед 8 Марта

Цена на цветы в России может дополнительно повыситься на 15–20% в связи с дефицитом импортной продукции перед 8 Марта. Об этом рассказали производители цветочной продукции.

"Дефицит импортного цветка есть, так как проблемы на границе с Белоруссией, импорт сейчас очень дорогой. Российские производители не в состоянии покрыть этот дефицит", — приводит слова президента ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова РИА "Новости".

По его словам, повышение ожидается уже 22 февраля, каждый день при приближении к празднику цена будет расти.

Генеральный директор комбината "Подосинки" Юлия Чарышкина уточнила, что к традиционному росту на 20% в связи с повышенным спросом добавится 15–20% из-за возникших трудностей.

Авторы