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Производители цветов не исключили дополнительного роста цен на цветы перед 8 Марта

Повышение стоимости может начаться уже 22 февраля.

21 февраля 2021, 21:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Цена на цветы в России может дополнительно повыситься на 15–20% в связи с дефицитом импортной продукции перед 8 Марта. Об этом рассказали производители цветочной продукции.

"Дефицит импортного цветка есть, так как проблемы на границе с Белоруссией, импорт сейчас очень дорогой. Российские производители не в состоянии покрыть этот дефицит", — приводит слова президента ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова РИА "Новости".

Россиян предупредили о возможной нехватке цветов 8 Марта

Россиян предупредили о возможной нехватке цветов 8 Марта

По его словам, повышение ожидается уже 22 февраля, каждый день при приближении к празднику цена будет расти.

Генеральный директор комбината "Подосинки" Юлия Чарышкина уточнила, что к традиционному росту на 20% в связи с повышенным спросом добавится 15–20% из-за возникших трудностей.

В ФТС сообщили, что перед 8 Марта в России не будет дефицита цветов

В ФТС сообщили, что перед 8 Марта в России не будет дефицита цветов

Ранее российские работодатели рассказали, что готовят сотрудникам на 23 Февраля и 8 Марта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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