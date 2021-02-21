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При крушении военного самолёта в Мексике погибло семь человек

Воздушное судно после катастрофы полностью сгорело.

21 февраля 2021, 20:17

Самолёт марки Learjet ВВС Мексики потерпел крушение при посадке в аэропорту в городе Халапа. По предварительной информации местных СМИ, в результате авиакатастрофы погибло семь человек.

На кадрах с места крушения видно, что самолёт упал в поле. После крушения борт загорелся, из-за чего появился густой дым. Прибывшие на место спасатели пытались потушить лайнер и старались разбить стёкла, чтобы извлечь людей из салона.

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Потушить огонь вовремя не удалось, поэтому воздушное судно сгорело. По неофициальным данным, экипаж проводил лётные тренировки. Сейчас все причины и обстоятельства крушения выясняются.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в катастрофе военного самолёта в Нигерии.

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В Нидерландах на людей с неба упали детали двигателя грузового "боинга"

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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