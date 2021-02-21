При крушении военного самолёта в Мексике погибло семь человек

#Video La aeronave LearJet 45 matrícula 3912 de la Fuerza Aérea Mexicana, sufrió un accidente al despegar del Aeropuerto Nacional “El Lencero”, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz; lamentablemente 6 militares perdieron la vida pic.twitter.com/7LZdHosm3x — Caudal Informativo (@caudalinfo) February 21, 2021

Самолёт марки Learjet ВВС Мексики потерпел крушение при посадке в аэропорту в городе Халапа. По предварительной информации местных СМИ, в результате авиакатастрофы погибло семь человек.

На кадрах с места крушения видно, что самолёт упал в поле. После крушения борт загорелся, из-за чего появился густой дым. Прибывшие на место спасатели пытались потушить лайнер и старались разбить стёкла, чтобы извлечь людей из салона.

Потушить огонь вовремя не удалось, поэтому воздушное судно сгорело. По неофициальным данным, экипаж проводил лётные тренировки. Сейчас все причины и обстоятельства крушения выясняются.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в катастрофе военного самолёта в Нигерии.

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