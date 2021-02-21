Сестра Кардашьян поделилась горячим фото с кольцом, и подписчики подумали, что она выходит замуж

Сестра Ким Кардашьян Хлои опубликовала горячую фотографию, на которой она позирует с кольцом на пальце. Снимок девушка опубликовала в своём инстаграме.

Фото © Instagram / khloekardashian

Хлои выложила пикантное фото, чтобы прорекламировать обувь, однако многие подписчики обратили внимание на большое кольцо у неё на пальце. Поклонники тут же начали её поздравлять с помолвкой. Стоит отметить, что Хлои находится в отношениях с баскетболистом Тристаном Томпсоном.

Однако, как сообщает Daily Mail, сестра Кардашьян не в первый раз демонстрирует данное украшение. С этим кольцом её уже видели в декабре 2020 года. Источник издания тогда заявил, что любые слухи о помолвке были неправдой. Стоит отметить, что разговоры о женитьбе следуют за сообщениями о том, что Кардашьян и Томпсон хотят завести второго ребёнка.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после почти семи лет брака.

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