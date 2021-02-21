"Пытался выставить идиотками!" Феминистка рассказала, за что Минаева заблокировали в Clubhouse

Известная фемактивистка Лиза Лазерсон заявила, что писателя и журналиста Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse не из-за коллективного бана — просто главный редактор Esquire Russia некрасиво повёл себя по отношению к участницам дискуссии. Девушки никак иначе не могли высказать своё недовольство, кроме как нажать кнопку "репорт".

"Молодые люди — модераторы Миша и Паша — и Сергей Минаев очень некрасиво вели себя по отношению к девушкам, устроили дискуссию про феминизм, где не давали феминисткам высказаться, пытались выставить идиотками и при этом обсуждали, что у нас вообще-то матриархат и феминизм не нужен", — рассказала Лазерсон в беседе с Пятым каналом.

По словам активистки, разговоры мужчин о феминизме оказались чересчур обидными для многих девушек, поэтому Минаева "зарепортили" в знак протеста. Заблокированными также оказались модераторы дискуссии Павел Осовцов и Михаил Барышников.

Сам Минаев, комментируя произошедшее, ранее написал, что "прогрессивное, светлое и умное добро не нашло аргументов в свою пользу и обратилось к зарубежному майору напрямую".

Ранее Лайф сообщал, что с ростом популярности соцсети Clubhouse в России активизировались и мошенники, которые якобы продают инвайты за суммы до десяти тысяч рублей.

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