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Били ногами по лицу: Лайф узнал подробности издевательств над воспитанницей интерната на Сахалине

Женщину, которая нашла пострадавшую, пытались отговорить предавать огласке историю даже правоохранители.

21 февраля 2021, 14:39

Фото © Pixabay

Девочка-подросток, которую нашли около ворот школы-интерната на Сахалине, пострадала от рук другой воспитанницы учреждения — та била её ногами по лицу, схватив за волосы. Об этом Лайфу рассказала Татьяна, которая и обнаружила пострадавшую.

"Мы с ней немножко разговорились, она мне сказала, что её избила девочка из интерната "Радуга", где она почти два года уже находится. Девочка, которая её избивала, уже давно издевается над ней", — рассказала женщина.

По её словам, после инцидента сотрудники полиции пытались уговорить её замять дело, утверждая, что это обычная детская драка, которую не нужно раздувать. Татьяне даже показали видео инцидента. Женщина отметила, что в интернате творится беспредел.

На Сахалине у ворот школы-интерната нашли раздетую и окровавленную девочку-подростка

На Сахалине у ворот школы-интерната нашли раздетую и окровавленную девочку-подростка

Сейчас пострадавшая девочка находится в хирургическом отделении одной из больниц региона, сообщил наш источник.

Ранее Лайф рассказывал, что в Туркмении до смерти избили 14-летнего спортсмена после его победы на соревнованиях. Причиной агрессии в адрес ребёнка стало то, что он не стал "сдавать" финальный бой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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