Мясников назвал уникальный продукт со множеством полезных свойств
Однако вводить его в рацион нужно с осторожностью.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что орехи обладают уникальными полезными свойствами и содержат множество важных для организма микроэлементов.
"В орехах есть всё. Самый полезный продукт во всех отношениях", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
В этом продукте, по словам Мясникова, содержатся цинк, хром и селен, являющиеся важными и зачастую дефицитными микроэлементами для многих людей. Однако добавлять орехи в рацион нужно с осторожностью, вводя небольшими порциями.
А ранее Александр Мясников перечислил продукты, способные помешать развитию диабета. Кроме того, он обозначил факторы, влияющие на его возникновение.
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