Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мясников назвал уникальный продукт со множеством полезных свойств

Однако вводить его в рацион нужно с осторожностью.

21 февраля 2021, 20:37

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что орехи обладают уникальными полезными свойствами и содержат множество важных для организма микроэлементов.

"В орехах есть всё. Самый полезный продукт во всех отношениях", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Диетолог назвала самый вредный для мужчин продукт

Диетолог назвала самый вредный для мужчин продукт

В этом продукте, по словам Мясникова, содержатся цинк, хром и селен, являющиеся важными и зачастую дефицитными микроэлементами для многих людей. Однако добавлять орехи в рацион нужно с осторожностью, вводя небольшими порциями.

А ранее Александр Мясников перечислил продукты, способные помешать развитию диабета. Кроме того, он обозначил факторы, влияющие на его возникновение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1