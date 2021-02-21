Мясников назвал уникальный продукт со множеством полезных свойств

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что орехи обладают уникальными полезными свойствами и содержат множество важных для организма микроэлементов.

"В орехах есть всё. Самый полезный продукт во всех отношениях", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

В этом продукте, по словам Мясникова, содержатся цинк, хром и селен, являющиеся важными и зачастую дефицитными микроэлементами для многих людей. Однако добавлять орехи в рацион нужно с осторожностью, вводя небольшими порциями.

А ранее Александр Мясников перечислил продукты, способные помешать развитию диабета. Кроме того, он обозначил факторы, влияющие на его возникновение.

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