В ФТС сообщили, что перед 8 Марта в России не будет дефицита цветов
Для профилактики возможных проблем увеличено количество оформляющих инспекторов.
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Федеральная таможенная служба (ФТС) опровергла информацию о возможных задержках с поставками цветочной продукции в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объём поступающих партий", — говорится в записи.
Отмечается, что в период с 15 по 20 февраля центры электронного декларирования выпустили более 1453 тонн срезанных цветов и бутонов, что больше в два с половиной раза, чем за аналогичный период 2020 года.
Добросовестные импортёры цветочной продукции не испытывают трудностей на российском рынке, а информация о возможном дефиците цветов в преддверии 8 Марта не соответствует действительности. В ФТС уточнили, что для урегулирования возможных проблем в Московском областном центре электронного декларирования и на постах фактического контроля существенно увеличено количество оформляющих инспекторов, приняты дополнительные меры для минимизации сроков выпуска.
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