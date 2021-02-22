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Стало известно, сколько времени россияне проводят в путешествиях

По данным исследования, около 4% туристов возвращаются домой уже в день вылета.

22 февраля 2021, 05:14

Более четверти жителей России проводили в путешествиях в 2020 году от четырёх дней до одной недели. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает RT.

На этот период времени было выкуплено 30% всех авиабилетов. Чуть меньше — 28% респондентов — отправлялись в поездку на два-три дня, а 22% россиян проводили в разъездах от восьми дней до двух недель.

Отдых свыше двух недель выбрали 9% опрошенных, а 7% уезжали из дома всего на сутки. При этом 4% населения возвращались назад уже в день вылета.

Самым популярным направлением для россиян стала Москва, куда отправился 21% путешественников. На втором месте расположился Сочи (10%), замкнул тройку Санкт-Петербург (9%). В десятку популярных мест для путешествий вошли Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкала и Екатеринбург.

Россияне рассказали, на чём можно сэкономить в путешествиях

Россияне рассказали, на чём можно сэкономить в путешествиях

Ранее стало известно, что россияне стали реже бронировать заранее билеты на поезда и самолёты.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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