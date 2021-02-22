Стало известно, сколько времени россияне проводят в путешествиях
По данным исследования, около 4% туристов возвращаются домой уже в день вылета.
Более четверти жителей России проводили в путешествиях в 2020 году от четырёх дней до одной недели. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает RT.
На этот период времени было выкуплено 30% всех авиабилетов. Чуть меньше — 28% респондентов — отправлялись в поездку на два-три дня, а 22% россиян проводили в разъездах от восьми дней до двух недель.
Отдых свыше двух недель выбрали 9% опрошенных, а 7% уезжали из дома всего на сутки. При этом 4% населения возвращались назад уже в день вылета.
Самым популярным направлением для россиян стала Москва, куда отправился 21% путешественников. На втором месте расположился Сочи (10%), замкнул тройку Санкт-Петербург (9%). В десятку популярных мест для путешествий вошли Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкала и Екатеринбург.
Ранее стало известно, что россияне стали реже бронировать заранее билеты на поезда и самолёты.
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