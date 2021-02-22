Астероид размером со стадион приблизится к Земле 22 февраля

Астероид под названием 2020 XU6, размер которого превышает стадион, приблизится к Земле 22 февраля. Об этом сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL.

Диаметр небесного тела составляет 213 метров. Максимальное расстояние от планеты составит около двух с половиной миллионов километров.

Помимо него мимо Земли в понедельник пролетят ещё два астероида, меньших размеров: 2021 CC5 диаметром 40 метров пролетит на расстоянии 4,3 миллиона километров, а максимальное расстояние от нашей планеты астероида 2020 BV9 диаметром 23 метра составит 3,4 миллиона километров.

Также отмечается, что в воскресенье мимо Земли пролетели астероиды 2021 DD1 (10 метров, расстояние один миллион километров) и 2021 DK1 (61 метр, 3,7 миллиона километров).

Ранее NASA опубликовало снимки шести столкновений галактик, во время которых они претерпевали резкие изменения в своём внешнем виде и структуре.

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