В Техасе полностью восстановили электроснабжение после аномального похолодания
Специалистам потребовалось несколько дней, чтобы энергосети заработали.
Фото © Entergy Corporation
Электроснабжение жителей американского штата Техас полностью восстановлено после выхода из строя из-за сильнейших снегопадов и аномальных холодов. Об этом сообщила энергетическая компания Entergy Corporation.
"Entergy Texas восстановила подачу электроэнергии для всех клиентов, пострадавших вследствие зимней бури", — говорится в сообщении.
Напомним, из-за непогоды и экстремальных холодов, обрушившихся на Техас на этой неделе, свыше четырёх миллионов человек остались без света и тепла. Средняя температура в штате опускалась до минус 26 градусов. Всего из-за непогоды скончались 58 человек, в том числе и 11-летний Кристиан, семья которого подала судебный иск на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний ERCOT.
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