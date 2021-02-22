Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Техасе полностью восстановили электроснабжение после аномального похолодания

Специалистам потребовалось несколько дней, чтобы энергосети заработали.

22 февраля 2021, 05:54
<p>Фото © <a href="https://www.entergynewsroom.com/article/entergy-texas-completes-winter-storm-restoration/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Entergy Corporation</a></p>

Фото © Entergy Corporation

Электроснабжение жителей американского штата Техас полностью восстановлено после выхода из строя из-за сильнейших снегопадов и аномальных холодов. Об этом сообщила энергетическая компания Entergy Corporation.

"Entergy Texas восстановила подачу электроэнергии для всех клиентов, пострадавших вследствие зимней бури", — говорится в сообщении.

В Техасе после аномальных морозов стоимость электроэнергии выросла на 10 тысяч процентов

В Техасе после аномальных морозов стоимость электроэнергии выросла на 10 тысяч процентов

Напомним, из-за непогоды и экстремальных холодов, обрушившихся на Техас на этой неделе, свыше четырёх миллионов человек остались без света и тепла. Средняя температура в штате опускалась до минус 26 градусов. Всего из-за непогоды скончались 58 человек, в том числе и 11-летний Кристиан, семья которого подала судебный иск на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний ERCOT.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Семья скончавшегося из-за холодов в Техасе мальчика подала иск на 100 млн долларов

сегодня в 03:17

Boeing рекомендует приостановить полёты части лайнеров 777 после падения элементов двигателя на дом

сегодня в 03:37

В бундестаге раскритиковали Украину за "средневековый метод осады" Крыма

сегодня в 06:30

Россиянам дали советы, как пережить самый холодный день в году

сегодня в 05:42

Внутри девушки живёт 25 разных личностей, и она даже не догадывается, что они вытворяют без неё

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1