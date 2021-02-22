Три человека погибли, 12 спасены при пожаре в жилом доме в Оренбурге

При пожаре в жилом доме на улице Геофизиков в Оренбурге погибли три человека. Ещё 12 человек, из которых трое детей, удалось спасти из огня сотрудникам МЧС.

"По прибытию на место пожара установлено, что происходит горение квартиры жилого дома на площади ориентировочно 20 кв.м. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено трое погибших. Однако благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений спасено 12 человек, из них три ребёнка, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

К ликвидации пожара и его последствий привлечены 11 единиц техники и 24 сотрудника экстренных служб города. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее Лайф рассказывал, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Краснодарском крае.

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