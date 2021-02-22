Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Три человека погибли, 12 спасены при пожаре в жилом доме в Оренбурге

Пожарным удалось также эвакуировать из горящего здания 19 человек.

22 февраля 2021, 07:27
<p>Фото © ГУ МЧС по Оренбургской области</p>

Фото © ГУ МЧС по Оренбургской области

При пожаре в жилом доме на улице Геофизиков в Оренбурге погибли три человека. Ещё 12 человек, из которых трое детей, удалось спасти из огня сотрудникам МЧС.

"По прибытию на место пожара установлено, что происходит горение квартиры жилого дома на площади ориентировочно 20 кв.м. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено трое погибших. Однако благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений спасено 12 человек, из них три ребёнка, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

К ликвидации пожара и его последствий привлечены 11 единиц техники и 24 сотрудника экстренных служб города. Причины возгорания устанавливаются.

Женщина погибла при пожаре в деревянном доме в Иркутске — видео

Женщина погибла при пожаре в деревянном доме в Иркутске — видео

Ранее Лайф рассказывал, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Краснодарском крае.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1