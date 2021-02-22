Курс евро превысил 90 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил порог в 90 рублей впервые с 12 февраля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс американской валюты расчётами "завтра" на 10:10 мск увеличился на 28 копеек и достиг 74,36 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 90,08 рубля. Индекс Мосбиржи на открытии торгов показал рост на 0,04%, индекс РТС увеличился на 0,06%.

Ранее сегодня сообщалось, что стоимость одного биткоина достигла очередной исторической отметки. На сей раз за единицу ведущей криптовалюты мира предлагают чуть более 58 тысяч долларов.

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