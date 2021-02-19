Валютный прецедент: на что перестал реагировать рубль и каким будет курс доллара в марте

На валютном рынке произошёл неожиданный прецедент. Нефть взлетела в цене до максимума за 13 месяцев, а рубль на это никак не отреагировал. При этом аналитики считают, что вектор движения российской валюты определится в марте. Лайф выяснил, что ждёт курс доллара и евро в следующем месяце и чем начало весны обернётся для рубля.

Факторы влияния. Какие события могут изменить вектор курса рубля

В среду, 17 февраля, стоимость нефти поставила очередной рекорд и достигла почти 64,5 доллара за баррель Brent. Затем цена немного снизилась. Тем не менее чёрное золото держится на отметках выше 60 долларов с начала февраля. Впервые после начала пандемии коронавируса. Обычно вслед на нефтью начинает заметно укрепляться и курс рубля, но в феврале этого не произошло.

— Конечно, можно было бы ожидать более уверенного укрепления рубля, ведь цена за баррель нефти достигла максимума за 13 месяцев. Впрочем, пока перевешивают другие факторы, которые тоже влияют на курс российской валюты. Начнём с того, что в рубле сейчас очень мала инвестиционная привлекательность. К 15 февраля годовая инфляция в РФ достигла 5,4%. При этом ключевая ставка Центробанка 4,25%. Таким образом, отрицательная доходность рубля по ставке регулятора составляет 1,15% по сравнению с текущей положительной доходностью в иене на уровне 0,4% по ставке Банка Японии и совпадает с отрицательной доходностью доллара по ставке ФРС, — рассказал ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие брокер", эксперт центра "Открытие Resеarch" Андрей Кочетков.

Картина немного меняется, если учитывать доходность среднесрочных долговых обязательств. В этом плане, по словам Андрея Кочеткова, рубль демонстрирует плюс 1,1–1,2%. Впрочем, этого совершенно недостаточно, чтобы покрывать потенциальную волатильность курса. Рубль пользовался высоким спросом, когда ставка Центробанка на 2,5–2,8% превышала инфляцию.

Аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева отметила, что укрепление рубля частично сдерживается при помощи механизма бюджетного правила. После того как рыночные цены на нефть превысили целевой порог, Минфин с 19 января перешёл к покупкам валюты. При этом ежедневный объём операций до 5 февраля составлял 7,2 млрд рублей, а с 8 февраля был снижен до 2,4 млрд.

Помимо этого более выраженному укреплению нацвалюты препятствуют риски введения новых санкций со стороны западных стран и общее ухудшение дипломатических отношений между Россией и ЕС. Анна Зайцева отметила, что 25–26 марта состоится саммит ЕС, на котором запланировано специальное заседание, посвящённое политике по отношению к России. По некоторым сведениям, в настоящий момент в Евросоюзе обсуждается применение персональных мер к узкому кругу лиц, тогда как экономические санкции пока не рассматриваются. Если всё ограничится именно таким сценарием, то влияние фактора санкций на российский рубль снизится.

— Котировки нефти после выходных росли за счёт новостей о сокращении добычи в США из-за морозов и снежного шторма. Но этот фактор — кратковременный. Добыча в Штатах начала восстановление уже 17 февраля. После этого котировки пошли вниз. Это означает, что потенциал снижения курса рубля даже при нынешних нефтяных ценах сохраняется, — считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

По его мнению, в марте многое будет зависеть от того, как сложится ситуация на рынке нефти, каким будет баланс спроса и предложения. Саудовская Аравия уже заявила, что намерена увеличивать добычу сырья с апреля. Об этом, вероятно, будет объявлено в ходе очередного заседания ОПЕК+ (оно состоится 4 марта). Кроме того, факторами, которые будут влиять на рубль, останутся динамика пандемии, массовой вакцинации и темпы восстановления мировой экономики.

Прогноз курса валют на март

По словам Андрея Кочеткова, если отбросить рыночные и нерыночные факторы и сосредоточиться на макроэкономических показателях, то рубль является одной из самых недооценённых валют. Внешний долг страны на 1 января составлял 470,1 млрд долларов при международных резервах около 590 млрд.

— Федеральный долг в разы меньше, чем долги европейских правительств или США. В 2020 году сложилось положительное сальдо счёта текущих операций на уровне 32,5 доллара, что в год пандемии можно считать отличным результатом. И, по сути, в России редко бывает двойной дефицит — как бюджета, так и счёта текущих операций, — пояснил Андрей Кочетков.

По его прогнозам, в марте можно ждать относительно стабильного курса рубля при достаточно дорогой нефти и внешних рисках. При позитивном сценарии он может укрепиться до 70–72 за доллар, а при негативном — вернуться в диапазон 75–77. Андрей Кочетков считает, что более радикальное ослабление вряд ли состоится.

— В целом ожидания восстановления мировой экономики при продолжающейся "порче" доллара способствуют росту цен на реальные активы, включая сырьевые, а это непосредственно доходная статья рубля. Поэтому взгляд на российскую валюту в этом году пока остаётся позитивным. Если же начнёт замедляться инфляция, то будет расти инвестиционная привлекательность рубля. Также к марту должны проясниться риски внешнеполитического характера. Даже при относительно неприятных рестрикциях рынок отреагирует на снятие неопределённости и курс может укрепиться на 5–7%, — считает Андрей Кочетков.

Анна Зайцева обращает внимание на то, что Центробанк по итогам последнего заседания дал сигнал о том, что период мягкой монетарной политики подошёл к концу. В перспективе ставка может повышаться. Это будет благоприятно для курса рубля. По прогнозам аналитика, при отсутствии внешних шоков в марте курс будет колебаться в диапазоне 73–76 рублей за доллар и 88–91 за евро.

Артём Тузов считает, что принципиальных изменений курса валют в марте не будет. По его оценкам, рубль останется в рамках 75–79 в паре с долларом и на уровне 89–91 с евро.

— В нынешней ситуации больше внимания при прогнозировании курса рубля стоит уделить не нефти, а немного другим факторам. Во-первых, это сложности с финансированием дефицита бюджета России в 2,75 трлн рублей, которые возникли из-за низкого спроса на ОФЗ. Соответственно, придётся искать другие источники для финансирования дефицита бюджета. Одним из них является ослабление курса для увеличения рублёвых доходов от экспорта. Во-вторых, это высокая вероятность значительного спада на рынке акций. За ним последует резкий рост оттока капитала с развивающихся рынков, в том числе и российского. Нерезиденты будут продавать рубли, меняя их на валюту, вызывая резкое ослабление курса. Собственно, данные Банка России говорят, что они уже начали это делать. Влияние этих факторов мы можем увидеть ещё до начала марта, — считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

По его оценкам, очень вероятно, что даже в течение следующей недели рубль серьёзно снизится — до 75–77 к доллару и 92–93 к евро. В марте ослабление может лишь ускориться. Доллар подорожает до 83–89 рублей, а евро до 95–96.

Курс доллара к рублю сейчас немногим ниже, чем год назад, до острой фазы пандемии. Тогда он находился близко к 74 рублям. Поэтому вряд ли можно говорить, что российская валюта очень сильно недооценена. Такое мнение высказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Он считает, что на курс сейчас влияют слишком противоречивые обстоятельства. Из-за этого в феврале — марте он может колебаться в очень широком диапазоне. Это 72–76,5 рубля за доллар и 88–92 — за евро.

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