Приближается новый этап закрытия банков: какие последствия ждут клиентов

В 2021 году могут закрыться более 30 банков. Часть игроков уйдёт с рынка по собственной воле, а некоторым предстоят процедуры слияния и поглощения. Каким образом это повлияет на сбережения клиентов и как избежать проблем с получением денег?

Какие реформы ждут банки

В этом году остаться без лицензии рискует более 30 банков. Такие выводы следуют из анализа рейтингового агентства "Эксперт РА". Согласно прогнозам, часть банков откажется от лицензии по собственной воле, кого-то закроют за нарушения закона, а других поглотят более крупные игроки.

В самом процессе закрытия кредитных организаций экономисты ничего плохого не видят. Как отметил профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов, для такой страны, как Россия, вполне достаточно 300 банков (на 1 февраля этого года их насчитывалось 365). По его мнению, сейчас идёт вполне закономерный процесс оздоровления финансового рынка. С него уходят слабые и недобросовестные игроки. В первую очередь это маленькие банки.

— Мы считаем, что банковский сектор прошёл кризис достаточно уверенно и был намного лучше подготовлен к нему, чем, например, в 2014 году. Безусловно, негативные события в экономике не могут пройти бесследно. Однако в целом состояние банковской системы сейчас устойчивое. Конечно, идёт переток вкладов, в том числе на фондовый рынок. Но это закономерное явление на фоне низких ставок. К тому же происходит он довольно плавно. Этот тренд нельзя назвать серьёзной угрозой для банковской системы. Также нужно отметить, что банки стараются наращивать комиссионные доходы. В том числе за счёт расширения своих продуктовых линеек востребованными инвестиционными продуктами. Если с рынка и будут уходить какие-то отдельные игроки, то это будут некрупные банки, которые не окажут на сектор никакого влияния, — считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский полагает, что некое оздоровление и чистка банковскому сектору в нынешней ситуации не повредят. Затронет это в первую очередь небольшие банки, но именно у них сейчас и возникают проблемы. По словам аналитика, консолидация банковского сектора — это, по сути, одно из последствий пандемии. Упала платёжеспособность заёмщиков, вкладчики массово начали выводить наличные и перекладывать деньги в другие финансовые инструменты. С этим связано увеличение мисселинга — предложения других услуг и продуктов вместо желаемого. Проводится и немало незаконных операций, вплоть до сотрудничества с онлайн-казино.

Впрочем, какой бы ни была причина закрытия банка, это всегда сопровождается определёнными неудобствами для клиентов. В некоторых случаях они рискуют даже потерять часть сбережений.

Как защитить сбережения, если банк оказался на грани закрытия

Как правило, если у банка есть перспективы лишиться лицензии, это значит, что он не соответствует каким-либо параметрам устойчивости. Возможно, есть проблемы с ликвидностью. Клиентам стоит насторожиться, если их просят заранее заказывать некую сумму наличных. Это может быть признаком того, что у банка проблемы.

— Смена графика работы, сокращение рабочего дня — тоже тревожные сигналы. Ведь любой банк — это коммерческая организация. Если она сокращает возможности для клиентов посетить свои отделения по удобному графику, это делается не от лёгкой жизни. Сокращение числа банкоматов, персонала также может означать, что организация может вскоре закрыться. Если вклады физических лиц застрахованы, это ничем им не грозит — вклады будут выдаваться с помощью Агентства страхования вкладов (АСВ). Чтобы понять, есть ли какие-то проблемы, стоит уточнить рейтинг банка. Это можно сделать на сайте ЦБ. Низкий рейтинг означает, что организация рискует остаться без лицензии, — пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Если один банк поглощает другой, то клиентов продолжают обслуживать по-прежнему. Правда, по словам Алексея Кричевского, по итогам года или расчётного периода условия обслуживания счетов могут быть пересмотрены. Это не касается депозитов и кредитов.

При санации или поглощении банка клиенты получают возможность сохранить свои сбережения в полном объёме. Если же у банка отзывают лицензию по инициативе ЦБ или в случае банкротства финансовой организации, клиентам выплачивается сумма по программе страхования вкладов — в размере до 1,4 млн рублей, отметил исполнительный директор финтех-платформы "Фаст ривер" Тимофей Перов.

— Стоит уточнять, отозвана ли лицензия банка или аннулирована. Во втором случае владельцы сами просят ликвидировать организацию, но готовы расплатиться с вкладчиками и кредиторами из собственных средств. Чтобы избежать проблем, лучше всегда читать новости и просматривать сайт Центробанка, который регулярно публикует информацию о состоянии дел в той или иной организации. Сведения также можно найти на сайте Агентства по страхованию вкладов и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Тревожным сигналом может стать не только плохая отчётность за несколько кварталов, но и уголовные дела, скандалы, связанные с топ-менеджментом банков, — говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

Стоит отметить, что от АСВ можно получить деньги только за официально зарегистрированные вклады. Но бывает, что недобросовестные банки берут деньги, а реально вклад не открывают. Информацию об этом они просто записывают в отдельную тетрадь. Когда такой банк теряет лицензию, вкладчик может потерять свои средства.

— Если есть подозрения насчёт банка, то при открытии счёта необходимо проверить, что счёт действительно открыт и вас не записали в "чёрную тетрадь". Это можно сделать в личном кабинете на сайте налоговой, сверившись по названию банка и номеру счёта, — пояснил Тимофей Перов.

Самый простой вариант обезопасить себя от лишней траты нервов и некоторых проблем с банками — держать сбережения и счета в топ-20 банков России и их региональных филиалах. Такую рекомендацию даёт Алексей Кричевский. Даже если это более мелкий банк, то обязательно нужно узнать, входит ли он в систему АСВ. Если нет, то гарантированно вернуть деньги уже не получится.

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