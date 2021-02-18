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Facebook заблокировал страницы всех СМИ Австралии в отместку властям страны

Правительство решило взять под контроль взаимодействие соцсети с редакциями.

18 февраля 2021, 07:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Американская социальная сеть Facebook удалила все публикации австралийских СМИ в ответ на планы местных властей принять новый закон о защите медиарынка.

Австралийские пользователи теперь также не могут делиться новостями с местных новостных сайтов. Пострадали новостные компании, газеты, телеканалы и ряд организаций, не связанных с медиа. Например, были случайно удалены публикации на страницах разных государственных служб и общественных организаций.

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Администрация Facebook приняла решени об ограничении распространения новостей на территории Австралии из-за готовящегося медиакодекса. Он должен будет урегулировать коммерческие отношения между местными СМИ и цифровыми платформами. Власти страны отметили, что это необходимо для ликвидации преимущества Facebook и Google при взаимодействии с новостными ресурсами и компаниями Австралии.

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А недавно один из депутатов Госдумы рассказал о том, как он нашёл чат наркоторговцев в Facebook.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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