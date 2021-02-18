СКР установил трёх подозреваемых в расстреле колонны пермского ОМОНа в Чечне

Сотрудники Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу СКР установили личности трёх предполагаемых участников нападений на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 2000 году на территории Чечни. В частности, в марте того года подозреваемые в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба принимали участие в расстреле колонны сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности района.

"Следствием установлено, что 29 марта 2000 года около села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики указанные лица и иные участники различных незаконных вооружённых формирований общей численностью не менее 200 человек совершили посягательство на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района Чеченской Республики", — сообщили в пресс-службе СКР.

В результате нападения боевиков 33 сотрудника ОМОН погибли. Кроме того, было захвачено в плен и затем убито ещё 10 сотрудников ГУВД Пермской области. Также вред здоровью различной степени, в том числе моральный, был причинён 102 военным и сотрудникам ГУВД.

В отношении подозреваемых, а также других неустановленных лиц, причастных к нападениям, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"В настоящее время с участием подозреваемых производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли в совершённом преступлении. Ранее данные лица уже были осуждены", — добавили в ведомстве.

Ранее ФСБ задержала двух членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году.

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