Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СКР установил трёх подозреваемых в расстреле колонны пермского ОМОНа в Чечне

В результате нападения боевиков в марте 2000 года погибло 43 сотрудника правоохранительных органов.

18 февраля 2021, 07:45
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%B0_%D1%83_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:31_03_00_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia.org</a></p>

Фото © wikipedia.org

Сотрудники Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу СКР установили личности трёх предполагаемых участников нападений на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 2000 году на территории Чечни. В частности, в марте того года подозреваемые в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба принимали участие в расстреле колонны сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности района.

"Следствием установлено, что 29 марта 2000 года около села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики указанные лица и иные участники различных незаконных вооружённых формирований общей численностью не менее 200 человек совершили посягательство на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района Чеченской Республики", — сообщили в пресс-службе СКР.

В результате нападения боевиков 33 сотрудника ОМОН погибли. Кроме того, было захвачено в плен и затем убито ещё 10 сотрудников ГУВД Пермской области. Также вред здоровью различной степени, в том числе моральный, был причинён 102 военным и сотрудникам ГУВД.

В отношении подозреваемых, а также других неустановленных лиц, причастных к нападениям, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"В настоящее время с участием подозреваемых производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли в совершённом преступлении. Ранее данные лица уже были осуждены", — добавили в ведомстве.

Опубликовано видео с задержанием двух членов банды Басаева. 20 лет назад боевики убили почти 300 человек

Опубликовано видео с задержанием двух членов банды Басаева. 20 лет назад боевики убили почти 300 человек

Ранее ФСБ задержала двух членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Благовещенске несколько школьников потеряли сознание в актовом зале

вчера в 10:32

Сирийские войска совместно с ВКС России уничтожили группу боевиков

вчера в 23:46

Брал взятки квартирами: в Челябинске задержали полковника собственной безопасности МВД

сегодня в 08:33

Telegram заблокировал крупнейший канал об эскортницах "Рынок шкур"

сегодня в 08:29

Девушку сразу же бросил парень, когда увидел, что стало с её лицом после несчастного случая

сегодня в 08:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1