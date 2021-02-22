Внутри девушки живёт 25 разных личностей, и она даже не догадывается, что они вытворяют без неё
Бо ещё в подростковом возрасте начала замечать, что с ней что-то не так, когда друзья стали обижаться на неё без причины.
У 23-летней Бо Хупер из Девона, Великобритания, не самая простая жизнь, ведь она делит свой разум с ещё 25 людьми. Во всём виновато множественное расстройство идентичности, которое обычно появляется из-за какой-либо психологической травмы. Именно из-за него Бо приходится уступать своё место либо 13-летнему крикливому подростку, либо взрослой и уверенной в себе женщине, пишет Lad Bible.
Девушка ведёт блог, где рассказывает подробнее о своём состоянии. Внутри неё уживается несколько личностей, которые совсем не похожи на саму Бо. Она тихая и застенчивая, любит природные цвета в одежде и комфорт. Зато 13-летний мальчик Тост очень громкий, любит играть в видеоигры и мешковатую одежду. Он сразу подружился с парнем Бо — 22-летним Кейси. Игривая Трейси постоянно со всеми флиртует и получает от парней бесплатные напитки в баре. Однажды она даже поцеловала незнакомца ради сигареты, хотя Бо вообще не курит.
Маленькая Лейла обожает всё розовое, а Рози не любит злиться, поэтому во время любых конфликтов она появляется, чтобы разрешить ситуацию. Но первой была Техас — уверенная в себе женщина, которая не будет терпеть глупостей. Именно она рассказала друзьям Бо, что происходит, когда они, обидевшись, потребовали от неё ответа. На общих посиделках девушка периодически замолкала и ни на что не отзывалась, а когда приходила в себя, то была на себя совсем не похожа.
В этом состоянии множественные личности не самое главное. Меня пугает, когда я выключаюсь. Это как если бы вы сели в машину, приехали куда-то и поняли, что совершенно не помните саму поездку
Девушку расстраивает, что она не может найти из-за этого работу. К тому же она скучает по своему парню, которому приходится ждать, пока до Бо не дойдёт очередь выйти наружу. Кейси никогда не знает, встретит он сейчас свою девушку или кого-то совершенно нового.
WOW-news
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