Лобода, Баста и Крид превратили детский "Голос" в эротическое шоу с хамством и запретными приёмами

Украинская певица своим поведением вновь спровоцировала бум гневных комментариев в социальных сетях. Никогда еще шоу "Голос. Дети" не вызывало столько замечаний со стороны зрителей — в адрес судей, которые, кажется, забыли, что это всё-таки проект для детей.

А судьи-то…

Фото © ТАСС/Вадим Тараканов

Второй сезон только начался, а уже ясно, кто в нём победил — судьи... В погоне за эпатажем Светлана Лобода, Баста и Егор Крид, кажется, не видят берегов. Всё понятно, им нужны рейтинги, но почему-то дети оказываются на втором плане, и гнев зрителей вполне оправдан.





Так, члены жюри превратили выступление восьмилетнего Андрея Аверина из Санкт-Петербурга в настоящий балаган. Мальчик действительно обладает выдающимися вокальными данными (он исполнил партию Гренгуара — "Пору соборов Кафедральных" — из мюзикла Нотр-Дам де Пари), музыкальными способностями (учится играть на самом сложном инструменте в мире — на габое), знает несколько языков, да и выглядит как состоявшийся артист.

Война

Кадр из видео YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети

За этот "лакомый кусок" развернулась настоящая борьба, в ходе которой все судьи стали использовать запрещённые приемы. Егор Крид не выдержал и выбежал на сцену, начав нашёптывать мальчику что-то на ухо. Впрочем, он забыл, что его микрофон включен, и было слышно, как он буквально настаивает на том, что нужно выбирать того, кто нажал кнопку первым — то есть его, Егора Крида.

Баста, в свою очередь, заявил, что Крид случайно задел кнопку локтем, когда приводил в порядок "свои кудряшки, глядя в зеркальце". Было видно, что шутка не понравилась бывшему резиденту Black Star, и он всерьёз затаил обиду. Баста вообще вёл себя довольно грубо, не давая вставить слова своим визави. Так, перебив Лободу, он назвал её женщиной, и это оскорбило украинскую певицу:

С каких это пор я женщина? Василий, Вы что?! Аккуратнее, дорога вниз имеет мало остановок. Светлана Лобода Певица

В этой перепалке судьи просто забыли про Андрея Аверина, а когда вспомнили, то тормоза уже действительно были в отказе... Лобода вульгарно уселась вначале на кнопку Басты, а затем на кнопку Крида, двигаясь при этом, как опытная стриптизёрша и, томно приговаривая: "Я бы хотела, чтобы сейчас Вы не смотрели на этого человека, и ни в коем случае не смотрели на этого человека, а смотрели только на Светлану Лободу, потому что я научу Вас всему... Я хочу, чтобы Вы были большим артистом, чтобы Вами гордилась Ваша мама".

Кадр из видео YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети

В итоге, Баста на правах самого опытного наставника попросил "остановить эту войну", предложив Андрею скорее сделать свой выбор, добавив впрочем, что у Светланы Лободы просто нет сердца. Тем не менее, Андрей выбрал именно её, доведя тем самым артистку до экстаза. Провожая мальчика, Лобода даже ударила Басту в живот.

Ангел-миротворец

Кадр из видео YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети

На YouTube-канале детского "Голоса", где уже почти 2,5 млн подписчиков, ролик с песней "Le temps des cathédrales" стал вторым по просмотрам. Первое место уверено занимает Анна Волкова с главной темой "Титаника" — "Моё сердце будет биться". К 8-летней девочке из Москвы повернулся только Егор Крид. И, похоже, она знала что повернуться должен именно он и только он. Спетый напоследок фрагмент из песни Уитни Хьюстон Run To You, обращенный непосредственно к Криду, сейчас "завирусился в социальной сети TikTok, где собирает сотни тысяч лайков и миллионы просмотров. Эта девочка, похоже, сгладила все неурядицы и оставляет шанс на то, что в следующих выпусках члены жюри всё-так вспомнят, ради чего они сидят в красных креслах.

Видео © TikTok / egorkreed

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