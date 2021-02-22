В России за сутки вновь выявили менее 13 тысяч случаев коронавируса
Всего с начала пандемии в стране переболели ковидом более 4 миллионов человек.
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В России за минувшие сутки выявили 12 604 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидситуации в стране.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве. Там со вчерашнего дня CoViD-19 подтвердился у 1723 человек. Следом за столицей по числу заболевших идут Санкт-Петербург (957) и Московская область (728).
Полностью выздоровели и выписались из больниц накануне 12 943 пациента, а общее число выздоровевших уже достигло 3 726 388. При этом, по данным оперштаба, всего с начала эпидемии коронавирусом в стране переболели 4 177 330 человек.
Снижение темпов заболеваемости коронавирусом в России чаще всего связывают с началом массовой вакцинации от инфекции. При этом специалисты советуют прививаться в том числе и тем, кто уже переболел CoViD-19. Лайф ранее рассказывал о том, когда таким людям лучше всего сделать прививку.
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