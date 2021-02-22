Украина договорилась о получении 15 млн доз американской вакцины от коронавируса

Украина договорилась о получении ещё пяти миллионов доз американской вакцины от коронавируса Novavax. Таким образом, США передадут стране 15 миллионов доз этого препарата, сообщил министр здравоохранения Незалежной Максим Степанов.

"Успешно завершили переговоры об увеличении поставок на Украину американской вакцины Novavax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных пяти миллионов доз вакцины от этого производителя", — написал глава украинского Минздрава в "Фейсбуке".

Степанов уточнил, что поставки антиковидной вакцины Novavax начнутся в июле 2021 года. Контракт на получение 15 миллионов доз препарата, по словам министра, будет подписан в ближайшее время.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предсказал украинцам судьбу "подопытных кроликов", на которых Запад будет испытывать свои вакцины.

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