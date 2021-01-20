Объединённая партия "Справедливая Россия — За правду" нацелена на второе место на думских выборах

Её функционеры уверены, что новая политсила создаст условия для "более устойчивого и поступательного" развития страны.

Новая политсила, которая возникнет в результате слияния "Справедливой России" с партиями "За правду" и "Патриоты России", нацелена занять второе место на выборах в Госдуму. Об этом заявил в среду секретарь ЦК партии "За правду" Николай Новичков. По его словам, в объединённой партии "появятся новые лидеры, новые лица", что должно помочь ей стать "как минимум второй влиятельной силой в нашей стране".

— Для нас вопрос прохождения в Госдуму новой объединённой партии не стоит, мы считаем это само собой разумеющимся. Единственный вопрос, над которым мы будем работать, — это место, которое мы займём на выборах. Нас удовлетворит только второе место, ради этого мы и объединяемся, — заявил Новичков в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что выход новой влиятельной политической силы на политическую арену "меняет политические конструкции" и создаёт условия для "более устойчивого и поступательного" развития страны.