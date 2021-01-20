Объединённая партия "Справедливая Россия — За правду" нацелена на второе место на думских выборах
Её функционеры уверены, что новая политсила создаст условия для "более устойчивого и поступательного" развития страны.
Новая политсила, которая возникнет в результате слияния "Справедливой России" с партиями "За правду" и "Патриоты России", нацелена занять второе место на выборах в Госдуму. Об этом заявил в среду секретарь ЦК партии "За правду" Николай Новичков. По его словам, в объединённой партии "появятся новые лидеры, новые лица", что должно помочь ей стать "как минимум второй влиятельной силой в нашей стране".
— Для нас вопрос прохождения в Госдуму новой объединённой партии не стоит, мы считаем это само собой разумеющимся. Единственный вопрос, над которым мы будем работать, — это место, которое мы займём на выборах. Нас удовлетворит только второе место, ради этого мы и объединяемся, — заявил Новичков в интервью РИА "Новости".
Он отметил, что выход новой влиятельной политической силы на политическую арену "меняет политические конструкции" и создаёт условия для "более устойчивого и поступательного" развития страны.
Ранее в среду лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о её объединении в ближайшем времени с двумя другими партиями. По словам политика, переговоры о слиянии велись на протяжении двух последних лет. Новообразованная партия будет носить название "Справедливая Россия — За правду". Миронов добавил, что надеется сохранить лидерство фракции, и предложил также объединиться партиям КПРФ и ЛДПР.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева