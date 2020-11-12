Политологи предсказали электоральный крах "Справедливой России". Дело в слабом лидере и кризисе идеи

Эксперты проанализировали снижение симпатий россиян к партии эсэров и пришли к выводу, что к думским выборам резко поменять картину вряд ли удастся.

В современном политическом поле появился ряд молодых партий, которые хотят пройти в нижнюю палату парламента, используя тему социальной справедливости, и на фоне эсэров под лидерством Сергея Миронова они выглядят гораздо интереснее. Такое мнение на пресс-конференции в четверг высказал политолог, эксперт по вопросам Интернета и социальных сетей Михаил Ковалёв. Он напомнил, что триумф "Справедливой России" пришёлся на 2011 год, когда они заигрывали с оппозицией, но уже спустя четыре года им пришлось расплачиваться за эту игру.

— "Справедливая Россия" подверглась жёсткой критике за то, что её представители сначала надели оппозиционные белые ленты, а потом быстро сменили их на георгиевские. Таким образом, избиратели увидели наглядный пример некоего метания из одного лагеря в другой. В итоге эсэры потеряли две трети голосов, — пояснил политолог.

В свою очередь профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев назвал "Справедливую Россию" партией без идеологии. По его словам, вместо внятной программы политсила эксплуатирует набор популистских инициатив в сфере ЖКХ и налогообложения. Кроме того, он считает, что лидер партии Сергей Миронов "ещё менее харизматичный, чем Зюганов и Жириновский".

— Рейтинг партии топит фигура её лидера, а других кадров мы вообще не видим, за исключением политиков локального или регионального масштаба, — рассуждает он. — Федеральные фигуры отсутствуют и не очень горят туда прийти, потому что помнят, что стало с теми, кто когда-то поверил Миронову и встал с ним в одну обойму. Партия всех съела: и "Пенсионеров", и "Родину" — и не поперхнулась.

Аналогичный неутешительный прогноз для эсэров озвучил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. По его словам, бездействие партии и её бесконечные обещания, не подтверждённые никакими делами, формируют достаточно неустойчивую группу избирателей, которые будут готовы проголосовать за Миронова и "Справедливую Россию" в 2021 году.