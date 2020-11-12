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Регион
Опубликовано 12 ноября 2020, 17:15

ВЦИОМ выделил шесть причин снижения симпатий россиян к "Справедливой России"

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Группа респондентов, которые заявляют, что не допускают для себя голосования за эту партию, превышает 50 процентов. О допустимости голосования заявляют намного меньше.

За последние пять лет от пяти до шести процентов россиян стабильно заявляли о готовности голосовать за "Справедливую Россию", однако ряд косвенных факторов свидетельствует о том, что отношение наших сограждан к данной политсиле ощутимо ухудшается. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов. По его словам, один из ключевых показателей в этом отношении — допустимость голосования, то есть процент россиян, которые рассматривают для себя вариант голосования за эсеров, либо, напротив, не допускают.

Группа тех россиян, которые заявляют, что не допускают для себя голосования за эту партию, превышает 50 процентов. О допустимости голосования заявляют всего лишь 3839 россиян, — пояснил Мамонов.

© ВЦИОМ

© ВЦИОМ

Эксперт обратил внимание, что "Справедливая Россия" — это партия без ядра, но если для той же КПРФ это некритично, поскольку у этой политсилы большая периферия, то эсеры — совсем другое дело.

Величина периферийной группы, то есть тех, кто допускает проголосовать за другие партии, хотя сейчас выбирает "Справедливую Россию", всего шесть процентов. Этот показатель выше среди возрастных респондентов в группе 60+ и среди бюджетников, — отметил он.

По результатам фокус-группы ВЦИОМ выделил шесть причин снижения популярности "Справедливой России" за последние пять лет. Среди них экспертом отмечены низкая резонансность их деятельности, неактуальность повестки, деморализация образа партии и крайне слабое лидерское предложение. Кроме того, эсеров критикуют за формальную "оппозиционность". Есть в обществе и устойчивое мнение о дистанцированности политсилы от реальных проблем населения, мол, они намного ближе к "власти", чем к народу.

© ВЦИОМ

© ВЦИОМ

Учитывая факторы, названные выше, Михаил Мамонов попытался ответить на вопрос, откуда тогда берутся стабильные 5–6% в рейтинге электоральных симпатий "Справедливой России".

Во-первых, здесь играет роль фактор инерции, а во-вторых, это партия ситуативного отношения, — поясняет эксперт. — В чём специфика "Справедливой России"? Она занимает промежуточное положение между властью и условной оппозицией. И получается, что респонденты, которые потенциально симпатизируют власти и готовы ей доверять, но при этом не довольны отдельными аспектами, они и формируют большую часть группы электоральной поддержки "Справедливой России".

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Марина Калегина
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