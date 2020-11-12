ВЦИОМ выделил шесть причин снижения симпатий россиян к "Справедливой России"

Группа респондентов, которые заявляют, что не допускают для себя голосования за эту партию, превышает 50 процентов. О допустимости голосования заявляют намного меньше.

За последние пять лет от пяти до шести процентов россиян стабильно заявляли о готовности голосовать за "Справедливую Россию", однако ряд косвенных факторов свидетельствует о том, что отношение наших сограждан к данной политсиле ощутимо ухудшается. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов. По его словам, один из ключевых показателей в этом отношении — допустимость голосования, то есть процент россиян, которые рассматривают для себя вариант голосования за эсеров, либо, напротив, не допускают.

— Группа тех россиян, которые заявляют, что не допускают для себя голосования за эту партию, превышает 50 процентов. О допустимости голосования заявляют всего лишь 38–39 россиян, — пояснил Мамонов.

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Эксперт обратил внимание, что "Справедливая Россия" — это партия без ядра, но если для той же КПРФ это некритично, поскольку у этой политсилы большая периферия, то эсеры — совсем другое дело.

— Величина периферийной группы, то есть тех, кто допускает проголосовать за другие партии, хотя сейчас выбирает "Справедливую Россию", всего шесть процентов. Этот показатель выше среди возрастных респондентов в группе 60+ и среди бюджетников, — отметил он.

По результатам фокус-группы ВЦИОМ выделил шесть причин снижения популярности "Справедливой России" за последние пять лет. Среди них экспертом отмечены низкая резонансность их деятельности, неактуальность повестки, деморализация образа партии и крайне слабое лидерское предложение. Кроме того, эсеров критикуют за формальную "оппозиционность". Есть в обществе и устойчивое мнение о дистанцированности политсилы от реальных проблем населения, мол, они намного ближе к "власти", чем к народу.

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Учитывая факторы, названные выше, Михаил Мамонов попытался ответить на вопрос, откуда тогда берутся стабильные 5–6% в рейтинге электоральных симпатий "Справедливой России".