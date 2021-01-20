"Справедливая Россия" объединится с двумя другими партиями

К союзу предложили присоединиться и другим представителям левого фланга.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о её объединении в ближайшем времени с двумя другими партиями. По словам политика, переговоры о слиянии велись на протяжении двух последних лет.

— В ближайшем будущем произойдёт объединение трёх политических партий. Все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей — это партия "Справедливая Россия", партия "Патриоты России" и партия Захара Прилепина "За правду", — сообщил Миронов.

Новообразованная партия будет носить название "Справедливая Россия — За правду". Миронов добавил, что надеется сохранить лидерство фракции, и предложил также объединиться партиям КПРФ и ЛДПР.