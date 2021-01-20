Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 января 2021, 12:03

"Справедливая Россия" объединится с двумя другими партиями

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

К союзу предложили присоединиться и другим представителям левого фланга.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о её объединении в ближайшем времени с двумя другими партиями. По словам политика, переговоры о слиянии велись на протяжении двух последних лет.

В ближайшем будущем произойдёт объединение трёх политических партий. Все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей это партия "Справедливая Россия", партия "Патриоты России" и партия Захара Прилепина "За правду", — сообщил Миронов.

Новообразованная партия будет носить название "Справедливая Россия — За правду". Миронов добавил, что надеется сохранить лидерство фракции, и предложил также объединиться партиям КПРФ и ЛДПР.

Миронов после выборов заявил, что похороны "Справедливой России" надолго откладываются
Миронов после выборов заявил, что похороны "Справедливой России" надолго откладываются

Ранее Лайф сообщал, что пока ещё действующий президент США Дональд Трамп собирается создать новую политическую партию. Назвать новую силу он хотел бы "Патриотическая партия".

BannerImage
Роман Имполитов
  • Новости
  • справедливаяроссия
  • Сергей Миронов
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar