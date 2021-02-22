В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме
Пострадало три человека.
Фото © СК РФ
В Ростовской области в хуторе Молаканском Красносулинского района взорвался баллон с газом в жилом доме. Три человека пострадали — двое взрослых и подросток. Об этом инциденте сообщило региональное СУ СКР.
Взрывная волна была такой силы, что фактически уничтожила дома, повредила автомобиль и близлежащие строения. Пострадали двое мужчин в возрасте 32 и 42 лет и 15-летний подросток. Они были госпитализированы в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи.
На месте происшествия работают спасатели, представители правоохранительных органов и следователи.
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