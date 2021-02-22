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В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме

Пострадало три человека.

22 февраля 2021, 08:45
<p>Фото © СК РФ</p>

Фото © СК РФ

В Ростовской области в хуторе Молаканском Красносулинского района взорвался баллон с газом в жилом доме. Три человека пострадали — двое взрослых и подросток. Об этом инциденте сообщило региональное СУ СКР.

Взрывная волна была такой силы, что фактически уничтожила дома, повредила автомобиль и близлежащие строения. Пострадали двое мужчин в возрасте 32 и 42 лет и 15-летний подросток. Они были госпитализированы в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи.

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Момент взрыва на АЗС в Новой Москве попал на видео

На месте происшествия работают спасатели, представители правоохранительных органов и следователи.

Ранее Лайф писал о взрыве в Казахстане, который унёс жизни двух человек.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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