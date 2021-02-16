Момент взрыва на АЗС в Новой Москве попал на видео
Пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Момент взрыва на АЗС в Новой Москве. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом взрыва на территории АЗС в посёлке Мосрентген в Новой Москве. По данным городского управления МЧС России, разгерметизация двух топливных резервуаров на заправке произошла в результате пожара в расположенной рядом бытовке.
"Площадь пожара составила 50 кв. м. Принятыми мерами в 12:21 возгорание в бытовке ликвидировано. Подразделения продолжают охлаждение ёмкостей", — уточнили в управлении.
Ранее в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. Из дома было эвакуировано 40 человек. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.
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