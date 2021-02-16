Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Момент взрыва на АЗС в Новой Москве попал на видео

Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

16 февраля 2021, 10:42

Момент взрыва на АЗС в Новой Москве. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом взрыва на территории АЗС в посёлке Мосрентген в Новой Москве. По данным городского управления МЧС России, разгерметизация двух топливных резервуаров на заправке произошла в результате пожара в расположенной рядом бытовке.

"Площадь пожара составила 50 кв. м. Принятыми мерами в 12:21 возгорание в бытовке ликвидировано. Подразделения продолжают охлаждение ёмкостей", — уточнили в управлении.

В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом

В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом

Ранее в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. Из дома было эвакуировано 40 человек. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1