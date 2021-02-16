Песков: Решения о продлении льготной ипотеки пока нет
Накануне Владимир Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по ипотечным программам до 2024 года.
Дмитрий Песков — о возможности продления льготной ипотеки. Видео © LIFE
Власти пока не приняли решение о продлении льготной ипотеки, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что такая программа очень помогла строительному сектору в сложный пандемийный 2020 год, но вместе с тем это привело и к росту цен на жильё в новостройках, так как увеличился спрос. Поэтому сейчас эксперты должны определить целесообразность продления льготной ипотеки, подчеркнул представитель Кремля.
"Есть поручение проработать возможность продления или целесообразность продления", — сказал Песков.
Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. По этой программе можно купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20% до 15%.
Накануне Владимир Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по программам льготной ипотеки до 2024 года. Также должна быть рассмотрена возможность снижения ставки для семей с детьми. Сделать это кабмин и ЦБ должны до 31 марта.
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