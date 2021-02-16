Песков: Решения о продлении льготной ипотеки пока нет

Власти пока не приняли решение о продлении льготной ипотеки, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что такая программа очень помогла строительному сектору в сложный пандемийный 2020 год, но вместе с тем это привело и к росту цен на жильё в новостройках, так как увеличился спрос. Поэтому сейчас эксперты должны определить целесообразность продления льготной ипотеки, подчеркнул представитель Кремля.