Российские мужчины в этом году получат к 23 Февраля меньше подарков
Средний бюджет на презенты не превышает 3000 рублей.
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55% мужчин и 34% женщин откажутся в этом году от подарков для своих близких на 23 Февраля. Это больше, чем за последние два года. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob по результатам проведённого опроса. В ходе исследования было опрошено 1600 человек старше 18 лет во всех округах России.
10% опрошенных мужчин планируют поздравить своих отцов, 7% — родных, 5% — сыновей, 4% — себя любимых, 3% — братьев, дедушек и друзей — по 2%, 1% — своих коллег.
30% женщин хотят купить подарки для своих мужей, 18% — для сыновей, 16% — для отцов, 9% — для возлюбленных, 8% — для братьев и близких людей. 3% — для коллег и друзей, 2% — для дедушек.
Согласно результатам опроса, средний бюджет на подарки в этом году составляет 2700 рублей. Больше денег собираются потратить те россияне, чей средний доход превышает 80 000 в месяц — 3700 рублей.
По городам средний бюджет выше в Москве и Красноярске — 3600 рублей. А самые низкие показатели в Волгограде — 2300 рублей.
Ранее мужчины рассказали о том, что на самом деле они хотели бы получить на 23 Февраля.
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