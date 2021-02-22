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Под Воронежем грузовик въехал прямо в кафе — видео

Машина чудом не задела сидящих внутри людей.

22 февраля 2021, 07:44

Под Воронежем грузовик въехал прямо в кафе. Видео © Соцсети

В Воронежской области грузовик протаранил стену кафе в момент, когда в заведении находилось несколько человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Инцидент произошёл в посёлке Большой Самовец. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что грузовик въезжает в закусочную именно с той стороны, где сидят гости, однако чудом никого из них не задевает. Причины ДТП пока не известны, однако ясно одно: в ближайшее время кафе для посетителей будет закрыто.

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Похожий случай не так давно произошёл в Санкт-Петербурге. Однако вместо грузовика двери кофейни тогда протаранила легковушка, водитель которой не справился с управлением.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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