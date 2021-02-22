Транзит российского газа через Украину упал до годового минимума

Транзит российского природного газа через территорию Украины упал до минимума за год на фоне рекордной оттепели в Европе. "Газпром" начал снижать прокачку голубого топлива через Незалежную 17 февраля, сообщает "Интерфакс".

Транзит за сутки тогда составил 94,9 миллиона кубометров, что на 20% меньше среднего уровня за первые 16 дней февраля. 18 и 19 февраля прокачка находилась на уровне 88–87 миллионов кубометров. 20 февраля транзит российского газа снизился до 67 миллионов кубометров. Это минимальный показатель за год. Меньше газа через Украину "Газпром" прокачивал в январе 2020 года.