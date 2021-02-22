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Категорий: 18

Транзит российского газа через Украину упал до годового минимума

Меньше топлива через Незалежную "Газпром" прокачивал в январе 2020-го.

22 февраля 2021, 09:17
<p>Фото © Getty Images /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Sean Gallup</p>

Фото © Getty Images / Sean Gallup

Транзит российского природного газа через территорию Украины упал до минимума за год на фоне рекордной оттепели в Европе. "Газпром" начал снижать прокачку голубого топлива через Незалежную 17 февраля, сообщает "Интерфакс".

Транзит за сутки тогда составил 94,9 миллиона кубометров, что на 20% меньше среднего уровня за первые 16 дней февраля. 18 и 19 февраля прокачка находилась на уровне 88–87 миллионов кубометров. 20 февраля транзит российского газа снизился до 67 миллионов кубометров. Это минимальный показатель за год. Меньше газа через Украину "Газпром" прокачивал в январе 2020 года.

Транзит российского газа через Украину упал до минимума со времён СССР

Транзит российского газа через Украину упал до минимума со времён СССР

Ранее сообщалось, что "Газпром" начал демонтировать трубы, предназначенные для транзита топлива через Украину.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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