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Охлобыстин призвал не навязывать обществу мнение "ретивых дамочек" из "Инстаграма"

Священника возмущает, что слова покорительниц соцсетей порой преподносятся как экспертное мнение.

22 февраля 2021, 09:49

Охлобыстин — о ретивых дамочках из "Инстаграма". Видео © LIFE

Актёр Иван Охлобыстин резко высказался по поводу инста-львиц, которые "навязывают всей стране своё мнение". Он убеждён, что таким ретивым дамочкам нечего делать в Госдуме.

"Всем надоели извращенцы <...>, ретивые дамочки — инста-львицы. Кто такие, что откуда взяли, что сделали?! Я не против них. Но они не должны навязывать всей стране своё мнение", объяснил актёр.

Высказывания таких дам центральные телеканалы порой преподносят как знание в окончательном виде, возмущается Охлобыстин. По его мнению, народ должен слушать мудрых, благородных, героических и гениальных людей. А инста-дивы для него — это "ничто ни о чём, нуль в нуле".

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"Ляпнул сдуру". Охлобыстин извинился перед жителями города, который окрестил самым страшным на юге России

Ранее Охлобыстин назвал проституткой экс-участницу "Дома-2", модель и телеведущую Алёну Водонаеву. Светская львица вызвала гнев священника своим призывом "не рожать стране рабов".

Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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