Охлобыстин призвал не навязывать обществу мнение "ретивых дамочек" из "Инстаграма"
Священника возмущает, что слова покорительниц соцсетей порой преподносятся как экспертное мнение.
Охлобыстин — о ретивых дамочках из "Инстаграма". Видео © LIFE
Актёр Иван Охлобыстин резко высказался по поводу инста-львиц, которые "навязывают всей стране своё мнение". Он убеждён, что таким ретивым дамочкам нечего делать в Госдуме.
"Всем надоели извращенцы <...>, ретивые дамочки — инста-львицы. Кто такие, что откуда взяли, что сделали?! Я не против них. Но они не должны навязывать всей стране своё мнение", — объяснил актёр.
Высказывания таких дам центральные телеканалы порой преподносят как знание в окончательном виде, возмущается Охлобыстин. По его мнению, народ должен слушать мудрых, благородных, героических и гениальных людей. А инста-дивы для него — это "ничто ни о чём, нуль в нуле".
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Ранее Охлобыстин назвал проституткой экс-участницу "Дома-2", модель и телеведущую Алёну Водонаеву. Светская львица вызвала гнев священника своим призывом "не рожать стране рабов".
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