"Девочка заигралась": поклонница Инстасамки демонстративно сожгла билет на её концерт

На концерт во Владивостоке блогерши и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, прославившейся под псевдонимом Инстасамка, может прийти меньше людей, чем продано билетов. Виной тому недавний скандал с участием артистки, которая по-хамски повела себя с визажистами. Одна из поклонниц творчества блогерши в знак протеста демонстративно сожгла билет на выступление.

"Она кардинально изменилась. Я понимаю, что девочка заигралась. Это привлечение внимания к своей личности через призму хайпа переходит все границы. <...> Для меня это античеловечно, для меня это за гранью, потому я приняла решение лично для себя — устроить акцию протеста и показать, что хватит", — заявила Юлиана Сенько, опубликовав у себя в соцсетях видео, как она сжигает билет на концерт.