"Девочка заигралась": поклонница Инстасамки демонстративно сожгла билет на её концерт
Она говорит, что нужно видеть границы в погоне за хайпом.
Блогер Юлиана Сенько сожгла билет на концерт Инстасамки после скандала с визажистами. Видео © Instagram / uliana95
На концерт во Владивостоке блогерши и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, прославившейся под псевдонимом Инстасамка, может прийти меньше людей, чем продано билетов. Виной тому недавний скандал с участием артистки, которая по-хамски повела себя с визажистами. Одна из поклонниц творчества блогерши в знак протеста демонстративно сожгла билет на выступление.
"Она кардинально изменилась. Я понимаю, что девочка заигралась. Это привлечение внимания к своей личности через призму хайпа переходит все границы. <...> Для меня это античеловечно, для меня это за гранью, потому я приняла решение лично для себя — устроить акцию протеста и показать, что хватит", — заявила Юлиана Сенько, опубликовав у себя в соцсетях видео, как она сжигает билет на концерт.
Отметим, выступление Инстасамки во Владивостоке должно пройти 12 марта.
Напомним, последний скандал с Зотеевой случился из-за того, что она унизила и обматерила визажистов за опоздание. Звезду осудили многие коллеги по цеху, в том числе певица Клава Кока. А Рита Дакота пообещала помочь обиженным блогершей визажисткам.
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