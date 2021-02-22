Украинский вице-премьер объяснил появление на фото рядом с Кадыровым
Как утверждает политик, он просто шёл рядом с главой Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров (в центре в чёрном) и вице-премьер Украины Олег Уруский (в синем пиджаке). Фото © Facebook / Денис Шмыгаль
Украинский вице-премьер Олег Уруский ответил на критику от своего начальника Дениса Шмыгаля, почему его сфотографировали рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По мнению главы украинского правительства, для политиков из Киева неприемлемы контакты с представителями руководства России. Но, по словам Уруского, он попал в объектив рядом с Кадыровым случайно, якобы просто шёл мимо.
"На фото, размещённом на странице в "Фейсбуке" премьер-министра Украины Д. Шмыгаля, — официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой я участвую как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", — написал украинский политик.
Уруский добавил, что никак не контактировал с представителями российской делегации. Он на всякий случай попросил организаторов форума на будущее учесть в протоколе мероприятия неприемлемость подобных ситуаций. Правда, тут же отметил, что ни от кого "шарахаться" якобы не намерен, так как это продемонстрировало бы слабость украинской стороны.
Напомним, ранее эксперт оценил шансы Украины на победу в случае войны с Россией.
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