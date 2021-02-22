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Украинский вице-премьер объяснил появление на фото рядом с Кадыровым

Как утверждает политик, он просто шёл рядом с главой Чечни.

22 февраля 2021, 13:06
<p>Глава Чечни Рамзан Кадыров (в центре в чёрном) и вице-премьер Украины Олег Уруский (в синем пиджаке). Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dshmyhal/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Денис Шмыгаль</a></p>

Глава Чечни Рамзан Кадыров (в центре в чёрном) и вице-премьер Украины Олег Уруский (в синем пиджаке). Фото © Facebook / Денис Шмыгаль

Украинский вице-премьер Олег Уруский ответил на критику от своего начальника Дениса Шмыгаля, почему его сфотографировали рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По мнению главы украинского правительства, для политиков из Киева неприемлемы контакты с представителями руководства России. Но, по словам Уруского, он попал в объектив рядом с Кадыровым случайно, якобы просто шёл мимо.

"На фото, размещённом на странице в "Фейсбуке" премьер-министра Украины Д. Шмыгаля, — официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой я участвую как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", — написал украинский политик.

Уруский добавил, что никак не контактировал с представителями российской делегации. Он на всякий случай попросил организаторов форума на будущее учесть в протоколе мероприятия неприемлемость подобных ситуаций. Правда, тут же отметил, что ни от кого "шарахаться" якобы не намерен, так как это продемонстрировало бы слабость украинской стороны.

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Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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