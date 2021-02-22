Эксперт оценил шансы Украины на победу в случае войны с Россией
Их предсказуемо не слишком много.
Фото © ТАСС / Zuma
Армия Украины ничего не сможет противопоставить Вооружённым силам Российской Федерации в случае прямого военного столкновения. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире YouTube-канала "Украина.ру".
У ВСУ недостаточно современного вооружения и техники, финансирования, а также опыта боевых действий в реалиях современной войны.
"Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы", — полагает Ищенко.
Он считает, что у украинской армии фактически отсутствуют авиация и ПВО, состояние бронетехники печальное, солдаты снабжаются оружием и патронами из запасов, сделанных ещё при СССР.
Ранее Лайф писал о том, что транзит российского газа через Украину опустился до своего годового минимума.
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