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Эксперт оценил шансы Украины на победу в случае войны с Россией

Их предсказуемо не слишком много.

22 февраля 2021, 12:35
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Армия Украины ничего не сможет противопоставить Вооружённым силам Российской Федерации в случае прямого военного столкновения. Об этом заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире YouTube-канала "Украина.ру".

У ВСУ недостаточно современного вооружения и техники, финансирования, а также опыта боевых действий в реалиях современной войны.

"Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы", — полагает Ищенко.

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Он считает, что у украинской армии фактически отсутствуют авиация и ПВО, состояние бронетехники печальное, солдаты снабжаются оружием и патронами из запасов, сделанных ещё при СССР.

Ранее Лайф писал о том, что транзит российского газа через Украину опустился до своего годового минимума.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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