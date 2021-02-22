Установлен виновник столкновения маршрутки с минивэном в Туве
Всего в больницу попало 18 человек.
Видео © Управление МВД России по Республике Тыва
Виновником аварии в Кызыле, в результате которой пострадало более десяти детей, оказался водитель иномарки. Как сообщили в местном управлении МВД, хозяин автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где в этот момент навстречу ехал микроавтобус со школьниками.
"По предварительным данным, установлено, что водитель автомашины марки Toyota Ipsum не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения", — сообщили там.
В полиции добавили, что всего после аварии в больницу поступило 18 человек, 13 из которых — несовершеннолетние. Серьёзно из них никто не пострадал, но двое остаются под наблюдением медиков. Также госпитализированы водитель и пассажир иномарки.
А ранее Лайф рассказывал, что в подмосковных Химках грузовик врезался в автобус с врачами.
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