Итальянского посла убили при нападении на автоколонну ООН в ДР Конго
44-летнего дипломата попытались взять в заложники, но его отбили бойцы подразделения правительственных сил.
Фото © Twitter / The Chronicles
Итальянский посол Лука Аттаназио погиб в результате нападения боевиков на автоколонну Всемирной продовольственной программы ООН в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на источники.
По данным издания, две машины из конвоя попали в засаду в районе города Гома в провинции Северное Киву. При этом целью боевиков был захват заложников, но всё пошло не по сценарию. На помощь атакованным пришли бойцы подразделения правительственных сил ДРК и сотрудники службы безопасности заповедника Вирунга. Четыре человека погибли на месте, включая сопровождавшего Аттаназио итальянского карабинера. Ещё несколько человек госпитализировали. Тяжелораненого посла также доставили в больницу миссии ООН по стабилизации в ДРК, но спасти его не удалось.
Отмечается, что именно Лука Аттаназио, занимавший пост итальянского посла в ДРК с 31 октября 2019 года, мог быть главной целью боевиков.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 50 человек погибли в результате обрушения шахты по добыче золота недалеко от города Камитуга на востоке Демократической Республики Конго.
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