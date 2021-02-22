Итальянского посла убили при нападении на автоколонну ООН в ДР Конго

По данным издания, две машины из конвоя попали в засаду в районе города Гома в провинции Северное Киву. При этом целью боевиков был захват заложников, но всё пошло не по сценарию. На помощь атакованным пришли бойцы подразделения правительственных сил ДРК и сотрудники службы безопасности заповедника Вирунга. Четыре человека погибли на месте, включая сопровождавшего Аттаназио итальянского карабинера. Ещё несколько человек госпитализировали. Тяжелораненого посла также доставили в больницу миссии ООН по стабилизации в ДРК, но спасти его не удалось.