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Итальянского посла убили при нападении на автоколонну ООН в ДР Конго

44-летнего дипломата попытались взять в заложники, но его отбили бойцы подразделения правительственных сил.

22 февраля 2021, 12:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ChroniclesRW" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Chronicles</a></p>

Фото © Twitter / The Chronicles

Итальянский посол Лука Аттаназио погиб в результате нападения боевиков на автоколонну Всемирной продовольственной программы ООН в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на источники.

По данным издания, две машины из конвоя попали в засаду в районе города Гома в провинции Северное Киву. При этом целью боевиков был захват заложников, но всё пошло не по сценарию. На помощь атакованным пришли бойцы подразделения правительственных сил ДРК и сотрудники службы безопасности заповедника Вирунга. Четыре человека погибли на месте, включая сопровождавшего Аттаназио итальянского карабинера. Ещё несколько человек госпитализировали. Тяжелораненого посла также доставили в больницу миссии ООН по стабилизации в ДРК, но спасти его не удалось.

Отмечается, что именно Лука Аттаназио, занимавший пост итальянского посла в ДРК с 31 октября 2019 года, мог быть главной целью боевиков.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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