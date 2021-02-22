Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Сирии
Теперь на территории республики официально разрешено применение этого препарата.
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Противоковидная вакцина российского производства "Спутник V" зарегистрирована в Сирии. Об этом сообщило Посольство Сирии в Москве.
"Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции и разрешила её применение на своей территории", — цитирует его сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что Москва работает над решением проблемы прямых поставок вакцины "Спутник V" прямо в Дамаск, однако для этого необходима была регистрация препарата сирийским Минздравом. "Спутник V" уже одобрен к применению более чем в 30 странах.
Ранее австрийские медики по надёжности и эффективности сравнили "Спутник V" с автоматом Калашникова.
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