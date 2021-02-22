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Изжога оказалась предвестником смертельной болезни

Причём страдает ей ощутимая доля взрослых людей.

22 февраля 2021, 11:22
<p>Фото: © Shutterstock</p>

Фото: © Shutterstock

Изжога является одним из симптомов гастроэзофагиальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая может вызывать рак гортани и пищевода. Об этом говорится в результатах исследования учёных из США, опубликованного в журнале Американского онкологического общества CANCER.

ГЭРБ страдает от 20 до 40% взрослого населения многих стран. Провоцирует развитие этой болезни попадание кислотного желудочного сока в пищевод. Кислота повреждает ткани пищевода и гортани, а если это приобретает хроническую форму, то появляется риск развития рака глотки.

Учёные сделали эти выводы, проанализировав исследование, которое проводилось в середине 90-х в США с участием граждан в возрасте от 50 до 71 года. Авторы работы тогда выясняли, есть ли связь между питанием и здоровьем. 16 лет спустя исследователи изучили результаты и установили, что 24% от почти полумиллиона испытуемых изначально имели в анамнезе ГЭРБ. К концу исследования у 931 человека нашли аденокарциному пищевода, у 301 — плоскоклеточную карциному пищевода, а у 876 — плоскоклеточную карциному гортани.

17% этих случаев оказались связаны с ГЭРБ. Согласно выводам учёных, у людей с этой болезнью риск развития каждого из перечисленных типов рака примерно в два раза выше. При этом исследователи подчеркнули, что работа носит промежуточный характер и призвана привлечь внимание к ГЭРБ как к причине возникновения рака.

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Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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