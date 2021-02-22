В "Калашникове" заявили о решении создать автоматы нового поколения

Минобороны РФ вместе с концерном "Калашников" рассматривают вероятность создания новых образцов стрелкового вооружения под мощный патрон на базе автомата АК-308. Об этом сообщили в пресс-службе концерна на выставке IDEX-2021.

"Так как автомат АК-308 изначально создавался под очень мощный патрон, концерн "Калашников" и Минобороны России, следуя мировой тенденции, изучают возможность создания на базе АК-308 новых образцов под другие мощные боеприпасы с целью отработки конструкторских и технологических решений для будущего поколения боевого стрелкового оружия", — сказали в пресс-службе.

АК-308 является классическим автоматом Калашникова, который, однако, сделан под крайне необычный для России патрон, а именно 7,62 на 51 мм, используемый в армиях стран НАТО. Сообщается, что у нового образца есть уже как минимум один госзаказчик. Также известно, что некоторые конструктивные решения, используемые при создании этого автомата, уже легли в основу других новых образцов перспективного стрелкового вооружения.

Напоминаем, что не так давно концерн "Калашников" в очередной раз изменил АК-12.

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