Зеленский сообщил о планах построить новый аэропорт в Донбассе

На Украине появятся два новых аэропорта, один из которых планируется построить в Донбассе. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Я думаю, что за пару лет мы построим абсолютно новый аэропорт (в Закарпатье). И второй – на Донбассе. Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", – сказал Зеленский.