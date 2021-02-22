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Зеленский сообщил о планах построить новый аэропорт в Донбассе

По словам украинского президента, воздушная гавань будет обслуживать пассажиропоток Донецкой и Луганской областей.

22 февраля 2021, 10:54
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / imago images / Eibner Europa</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / imago images / Eibner Europa

На Украине появятся два новых аэропорта, один из которых планируется построить в Донбассе. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Я думаю, что за пару лет мы построим абсолютно новый аэропорт (в Закарпатье). И второй – на Донбассе. Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", – сказал Зеленский.

Отметим, ранее главными воздушными гавани Донбасса были аэропорты в Донецке и Луганске. Однако в следствии боевых действий на территории региона в 2014 году оба аэропорта были полностью разрушены.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский отказался закупать для Украины российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", усомнившись в её эффективности. Хотя ранее в научном журнале Lancet появилась публикация с результатами третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", согласно которым российская вакцина оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. В ответ на это украинцы начали организовывать туры в Россию для прохождения вакцинации.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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