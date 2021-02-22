В Госдуме предложили приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма
Соответствующие поправки уже внесены на рассмотрение.
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Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о защите исторической памяти, в соответствии с которыми в России может быть ужесточено наказание за оскорбление ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
"Никто и никогда не должен остаться безнаказанным за такие преступления, которые в понимании любого нормального человека являются отвратительными с нравственной точки зрения и преступными по своей сути", — подчеркнула вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Депутаты предложили приравнять оскорбление и клевету на ветеранов к реабилитации нацизма. Она добавила, что поправки уже нашли поддержку среди других фракций Госдумы.
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Напомним, ранее блогер Алексей Навальный в одном из своих роликов назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко предателем. На это обратили внимание правоохранительные органы, и в начале февраля состоялось первое заседание суда по делу о клевете. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании прокурор призвал суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. В итоге 20 февраля блогер был оштрафован на 850 тысяч рублей.
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