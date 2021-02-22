В Туве микроавтобус столкнулся с легковушкой, среди пострадавших много детей
Один из участников аварии попал в реанимацию.
16 человек пострадало в результате ДТП в Кызыле, где микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой. Большая часть пострадавших — несовершеннолетние. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, все они —учащиеся одной школы и уже госпитализированы.
Авария произошла в районе Левобережного дачного общества №6. В легковушке, которая врезалась в автобус, пострадало трое человек, в том числе водитель. Он находится в реанимации. О состоянии школьников пока ничего не известно. Всем им от 7 до 14 лет.
А ранее Лайф рассказывал, что в Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП по пути из Шарм-эль-Шейха в Каир.
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