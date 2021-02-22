Экономисты назвали оптимальный размер финансовой "подушки безопасности"

С приходом в повседневную жизнь коронавируса у россиян изменилось представление о финансовой подушке безопасности. В прошлом году пандемия оставила без работы большое количество людей, и многие осознали, что 3–6 средних месячных расходов может не хватить для поддержания привычного образа жизни в случае непредвиденной ситуации.

Так, основатель и СЕО финтех-компании "Деньги вперёд" Павел Гужиков оптимальной суммой подушки безопасности назвал 6–9 месячных расходов семьи. Причём специалист уверен, что на семью из четырёх человек, двое из которых работают, на полгода потребуется около 360 тысяч рублей. Вместе с тем финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер считает, что копить надо ещё больше. По его мнению, идеальным вариантом является 6–12 месячных расходов семьи.

"Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее, не очень бояться, например, добровольного или вынужденного ухода с работы одного из супругов и других не менее "приятных" сюрпризов судьбы", — цитирует его "Прайм".

Что касается хранения денег, то специалисты советуют делать это и в банках, и в домашнем сейфе. Причём, говоря о банке, имеется в виду тот счёт, доступ к которому можно будет получить максимально быстро и без лишних действий. То есть хранить деньги во вкладах или ценных бумагах в данном случае — это не лучшее решение.

Существует три основных способа формирования финансовой подушки безопасности. В первом случае в день зарплаты минимум 10% ежемесячного дохода переводятся на специальный накопительный счёт. Во втором случае конкретная сумма переводится на счёт уже после всех запланированных трат. Третий же способ — самый лёгкий: откладывать с квартальных и годовых премий, если они есть.

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