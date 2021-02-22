В Подмосковье в пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS )

В Московской области, в деревне Пешково под Ногинском, в пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили источники Лайфа в экстренных службах региона.