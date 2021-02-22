В Подмосковье в пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей
Один был 2015 года рождения, другой — 2020-го.
В Московской области, в деревне Пешково под Ногинском, в пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили источники Лайфа в экстренных службах региона.
Погибли:
1. Чернов С., 1991 г.р.
2. Шумова А., 1996 г.р.
3. Чернов В., 2020 г.р.
4. Котова Е., 2015 г.р.
Сообщение о пожаре поступило в восемь часов утра. Причина произошедшего устанавливается.
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