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В Подмосковье в пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей

Один был 2015 года рождения, другой — 2020-го.

22 февраля 2021, 10:08
Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В Московской области, в деревне Пешково под Ногинском, в пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили источники Лайфа в экстренных службах региона.

Погибли:

1. Чернов С., 1991 г.р.

2. Шумова А., 1996 г.р.

3. Чернов В., 2020 г.р.

4. Котова Е., 2015 г.р.

Сообщение о пожаре поступило в восемь часов утра. Причина произошедшего устанавливается.

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Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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