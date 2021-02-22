У жителей Урала появилась возможность увидеть северное сияние

Если позволит погода и до атмосферы Земли дойдёт выброс солнечной коронарной массы, то у жителей севера Свердловской области появится возможность лицезреть северное сияние. Об этом сообщил агентству Ura.ru астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

"Геомагнитные бури могут спровоцировать в конце февраля – начале марта полярные сияния. В это время направление магнитного поля Земли по отношению к Солнцу позволяет даже не очень значительным выбросам глубже проникать в магнитосферу Земли. К сожалению, уровень магнитного возмущения Кр=5 даст шанс увидеть полярное сияние только на севере Свердловской области", — пояснил он.

А вот года через три, когда активность Солнца вырастет, увидеть северное сияние, по словам астронома, можно будет даже в Екатеринбурге.

Накануне от Солнца оторвался крупный протуберанец, который достигнет земной атмосферы в День защитника Отечества, 23 февраля.

А ранее северное сияние запечатлели под Санкт-Петербургом.

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