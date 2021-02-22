Россиянам объяснили, зачем банки собирают данные о местоположении клиентов
Для сбора этих сведений обычно используются мобильные устройства граждан.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
Банки зачастую получают куда больше информации о своих клиентах, чем те считают. Например, финансовые учреждения иногда собирают данные об их местонахождении и недавних передвижениях. Как объяснил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, эта информация помогает в оценке платёжеспособности клиента или используется для блокирования сомнительных операций. Например, банк вряд ли предложит клиенту большой кредит, если человек проживает не в самом дорогом районе города.
"Дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения. Разумеется, определить конкретную улицу, дом или квартиру по IP обычно нельзя, если не иметь доступа к базе данных интернет-провайдера. Аналогично построена и модель борьбы с карточным мошенничеством: платежи на разных континентах в течение одного дня, безусловно, рассматриваются как высокорисковые", — объяснил РИА "Новости" эксперт.
Геоданные банки получают из своих приложений, которые установлены на смартфоны и иные гаджеты граждан. Устройства считывают свою локацию через GPS и с разрешения пользователя делятся ею с владельцами банковского приложения.
"Ещё один вариант — получить данные о местонахождении и перемещениях клиента от сотовых операторов. Это довольно дорогостоящая информация, к тому же не обезличенная, поэтому её обработка сопряжена с регуляторными рисками", — добавил Достов.
Эксперт подчеркнул, что геоданные используются лишь в совокупности с другой информацией о клиенте — например, справками о доходах, историями платежей по картам.
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