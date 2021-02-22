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Глава МИД Германии призвал ЕС сохранить диалог с Россией

В то же время Хайко Маас поддержал введение новых антироссийских санкций.

22 февраля 2021, 10:06
<p>Глава МИД Германии Хайко Маас. Фото © ТАСС / DPA / </p>

Глава МИД Германии Хайко Маас. Фото © ТАСС / DPA /

Отношения Евросоюза и России достигли "низшей точки", но Москва и Берлин должны сохранить диалог. Об этом в преддверии саммита министров иностранных дел стран ЕС заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Однако, говоря о возможном введении новых санкций в отношении России, дипломат сообщил о проработке санкционного списка в отношении "отдельных персон".

"В то же время мы должны искать пути, как оставаться в диалоге с Россией. Она необходима нам для урегулирования многих международных конфликтов", — отметил Маас.

Он выступил за то, чтобы сохранять конструктивный диалог. Даже несмотря на то, что отношения России и Евросоюза "очевидно оказались в низшей точке".

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Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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