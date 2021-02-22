"Небось, Ефремов собирал": Охлобыстин пошутил про работу артиста в колонии. Видео © LIFE

Актёр Иван Охлобыстин пошутил про работу Михаила Ефремова в "звёздной" колонии в Белгородской области, где он отбывает срок из-за смертельного ДТП в центре Москвы. По его словам, артист в исправительном учреждении собирает молнии.

"Я теперь, когда застёгиваю куртку, говорю: "Небось, Ефремов собирал", — пошутил Охлобыстин.

Артист хотел навестить кума в Москве, но не успел – его этапировали обратно в Белгородскую область. Сейчас он с друзьями намерен отправиться в колонию и проведать Ефремова. Охлобыстин при этом считает, что в колонию-поселение актёра отправлять не надо – может "накосячить". Он надеется, что артиста выпустят по УДО. Но даже после освобождения, по мнению священника, Ефремов не станет возвращаться в актёрскую карьеру.

Напомним, что осенью прошлого года Пресненский суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. 22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и принял решение уменьшить срок до семи с половиной лет.

Авторы