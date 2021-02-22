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Польша и Украина призвали США "положить конец" строительству "Северного потока-2"

Американскому президенту напомнили, что проект находится в "опасной близости" к реализации.

22 февраля 2021, 10:17
<p>Фото © Carsten Koall / Getty Images</p>

Фото © Carsten Koall / Getty Images

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау призвали США использовать все средства для остановки строительства "Северного потока-2". Обращение дипломатов к американскому лидеру Джо Байдену опубликовано в журнале Politico.

"Наши призывы к бдительности и смелости были услышаны в конгрессе США, который настаивал на мерах, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, вызывающий разногласия проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", — говорится в статье министров.

Главы МИД Польши и Украины заявили, что проект находится в "опасной близости" к завершению реализации. По их мнению, газопровод укрепит контроль Москвы над поставками газа в Европу. При этом завершение строительства, как указали Кулеба и Рау, убедит украинскую общественность в том, что Запад не заботится о своих принципах, а также о "безопасности и процветании Украины". Министры также отметили "критически важную роль" США в вопросе противодействия "Северному потоку-2".

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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