Польша и Украина призвали США "положить конец" строительству "Северного потока-2"

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау призвали США использовать все средства для остановки строительства "Северного потока-2". Обращение дипломатов к американскому лидеру Джо Байдену опубликовано в журнале Politico.

"Наши призывы к бдительности и смелости были услышаны в конгрессе США, который настаивал на мерах, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, вызывающий разногласия проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", — говорится в статье министров.

Главы МИД Польши и Украины заявили, что проект находится в "опасной близости" к завершению реализации. По их мнению, газопровод укрепит контроль Москвы над поставками газа в Европу. При этом завершение строительства, как указали Кулеба и Рау, убедит украинскую общественность в том, что Запад не заботится о своих принципах, а также о "безопасности и процветании Украины". Министры также отметили "критически важную роль" США в вопросе противодействия "Северному потоку-2".

Ранее глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал остановку строительства газопровода "Северный поток-2" вопросом жизни и смерти для жителей страны.

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