Россиянам дали советы, на кого равняться в Clubhouse по теме бизнеса

Новая нашумевшая сеть Clubhouse может быть потенциально полезной для бизнесменов. Как выжать из неё всё, рассказал серийный предприниматель и сооснователь Carprice Эдуард Гуринович в беседе с Forbes.

В первую очередь стоит понять, какой формат общения и получения информации будет наиболее удобным, и, отталкиваясь от этой информации, искать "комнату" в соцсети, ведь они бывают разного формата. Так, например, можно выделить "комнаты", в которых условная звезда просто вещает, "комнаты" для оживлённых дискуссий и так называемые "комнаты-комьюнити" (со спокойным и размеренным общением). Чтобы попасть в нужные "комнаты", Гуринович рекомендует подписаться на экспертов и предпринимателей. Это:

сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин;

соучредитель стартапа Dbrain Дмитрий Мацкевич;

партнёр фонда Altair Игорь Рябенький;

бизнесмен Олег Тиньков;

основатель Cherry Labs Николай Давыдов.

Открытым остался вопрос, что же может эта соцсеть дать бизнесмену. А предложить она может немало. Например, стать мощным инструментом получения обратной связи и новых идей или же просто площадкой для получения новых знаний в бизнес-сфере.

Эксперт добавил, что у Clubhouse есть и минусы. Среди них — крайне малый охват аудитории в российском сегменте, а также недолговечность "комнат", из-за чего вполне можно пропустить какую-либо важную информацию.

Ранее в Госдуме заподозрили эту социальную сеть в слежке за людьми.

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